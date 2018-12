Nove prijave kršitev v volilni kampanji Borisa Popoviča

Koper, 19. decembra - Civilno gibanje Skupaj iz Kopra je pristojnim organom prijavilo vrsto kršitev zakona o volilni in referendumski kampanji, zakona o medijih ter zlorabe javnega denarja za financiranje volilne kampanje županskega kandidata Borisa Popoviča in dveh njegovih strank Koper je naš in Slovenija za vedno, so sporočili iz gibanja.