Umrla je Penny Marshall, režiserka filmske uspešnice Velik

Los Angeles, 19. decembra - V starosti 75 let je v Los Angelesu umrla zvezda ameriške televizijske serije Laverne & Shirley (1976-1983) ter režiserka filmskih uspešnic Velik (1998) in Ženska liga (1992) Penny Marshall, poročajo tuji mediji. Za igralko in režiserko naj bi bili usodni zapleti, povezani s sladkorno boleznijo.