Beltinci, 19. decembra - Danes malo pred 4. uro so bili policisti obveščeni, da je bil v Beltincih na Petrolu razstreljen bankomat. Policisti so kraj zavarovali in zbirajo obvestila. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, da jim to sporočijo na številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.