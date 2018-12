Prva točka ACH Volleyja v ligi prvakov

Ljubljana, 18. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili tudi drugo tekmo skupinskega dela lige prvakov. Po porazu v Friedrichafnu so v drugem krogu skupine C v Tivoliju morali priznati premoč še prvemu favoritu skupine ruskemu Zenitu iz St. Peterburga, ki je bil po hudem boju, ta je trajal skoraj dve uri in pol, boljši s 3:2 (19, 21, -19, -21, 14).