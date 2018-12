Po nepričakovani drami na sodišču preložitev izreka kazni Flynnu

Washington, 18. decembra - Ameriški zvezni sodnik Emmet Sullivan je pred izrekom kazni zaradi laganja FBI o stikih z Rusi in neprijavljenega delovanja za vlado Turčije danes ostro oštel upokojenega generala marincev Michaela Flynna in ga obtožil, da je prodal državo ter izdal vse, kar simbolizira zastava ZDA. Odločitev o kazni je nato preložil do marca.