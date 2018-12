Trump zapira svojo osebno dobrodelno fundacijo

New York, 18. decembra - Newyorška ministrica za pravosodje Barbara Underwood je sporočila, da bo predsednik ZDA Donald Trump zaprl svojo dobrodelno fundacijo, ki je bila predmet preiskave zaradi obtožb, da je skrbela predvsem zanj in njegovo družino. Fundacija je pod preiskavo skupaj s Trumpom in njegovimi tremi otroci - Trumpom mlajšim, Ivanko in Ericom.