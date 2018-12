Leto 2018: Pomursko gospodarstvo še raste, gibanja na trgu dela ugodna

piše Marjan Maučec

Murska Sobota, 20. decembra - Pomursko gospodarstvo še naprej raste, po zapolnjenih naročilih in zmogljivostih v predelovalnih dejavnostih se tako povečuje tudi neto prihodek, ki bo v letu 2018 presegel lanskih rekordnih 2,5 milijarde evrov in narašča proti trem milijardam. Ugodna so tudi gibanja na trgu dela, izredno neugodna pa ostaja struktura brezposelnih.