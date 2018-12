Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU zbira dobra dela

Ljubljana, 22. decembra - V času pred božičem se veliko razmišlja in govori o dobroti, a ko jo je treba izkazati v praksi, zagon pogosto pojenja, ugotavlja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ki je zato pripravil akcijo Od lepih besed k dobrim delom. Do konca januarja zbirajo anonimna pričevanja posameznikov o tem, kako so nedavno pomagali sočloveku.