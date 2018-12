Kurzschluss praznuje šesti rojstni dan

Ljubljana, 20. decembra - Ljubljansko glasbeno sceno bo zopet razgibal Kurzschluss. Na Gospodarskem razstavišču bodo nocoj širili "lubezen" Hamo & Tribute 2 Love, v petek bo 25 let kariere proslavil Umek, v soboto pa bo klub Kurzschluss šest let organiziranja glasbenih zabav praznoval skupaj s Toddom Terryjem, The Shapeshifters, Teni Tinks in Sharkastique Tunes.