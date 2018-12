V državni zbor prispela Luč miru iz Betlehema

Ljubljana, 18. decembra - Slovenske skavtinje in skavti v sodelovanju z zvezo bratovščin odraslih skavtov ter Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo so danes že tradicionalno prinesli Luč miru v DZ. "Luč miru nam daje notranjo moč, da presežemo površinskost in se poglobimo v naše razmišljanje, predvsem pa v naše ravnanje," je dejal podpredsednik DZ Branko Simonovič.