Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 18. decembra - Indeksi na newyorških borzah so se v prvih 30 minutah današnjega trgovanja povzpeli nad gladino. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so oči vlagateljev uprte v Washington, kjer danes dvodnevno zasedanje začenja odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC).