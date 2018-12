Ljubljanska borza: SBI TOP spet z rastjo

Ljubljana, 18. decembra - Po ponedeljkovem padcu se je indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP danes spet zvišal. Pozitivnemu trendu niso sledile le delnice Luke Koper in Telekoma Slovenije. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 1,2 milijona evrov poslov, k čemur so več kot polovico prispevale delnice Krke.