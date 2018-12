Starša umrlega 10-mesečnika bosta kazen odslužila z delom v splošno korist

Ljubljana, 18. decembra - Sodišče je starša 10 mesecev starega otroka, ki je leta 2011 umrl zaradi zapletov po nezdravljeni pljučnici, po priznanju krivde za kazniva dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti in zanemarjanja otrok obsodilo na zaporno kazen, ki so jima jo nadomestili z opravljanjem dela v splošno korist, poročata Delo in Slovenske novice.