Tolminci si v starem mestnem jedru želijo več prireditev in več prostora za parkiranje

Tolmin, 18. decembra - V Tolminu so predstavili rezultate analize poskusne zapore starega mestnega jedra, ki je bilo od 17. septembra do 12. oktobra zaprto za motorni promet. Prebivalcem območja in nosilcem poslovnih dejavnosti so v tem času omogočili dostop in dostavo, parkirišče na Trgu 1. maja so izpraznili, trg pa ozelenili in mu dodali nekaj urbane opreme.