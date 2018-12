V KC Tobačna družbeno angažirana razstava črnogorskega umetnika Danteja Buuja

Ljubljana, 19. decembra - V KC Tobačna bodo zvečer odprli razstavo črnogorskega umetnika Danteja Buuja Nočem, da gre moj ljubimec na delo. Na njej bo med drugim na ogled tudi naslovno delo I do not want my lover to go to work, v katerem avtor sooča izginjajočo tradicijo tekstilne obrti, ki je zgodovinsko sodila med ženska opravila, s sodobnim kapitalističnim kontekstom.