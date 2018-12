Elvis Presley na semaforjih v nemškem Friedbergu

Augsburg, 19. decembra - V nemškem mestu Friedberg so se na izviren način odločili ohraniti spomin na Elvisa Presleyja, ki je od leta 1958 do leta 1960 kot pripadnik ameriške vojske obiskal mesto. Glasbena ikona tako na veselje turistov in lokalnih prebivalcev "pleše" na svetlobnih signalih treh semaforjev v mestu.