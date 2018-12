Al Ain presenetljivo v finalu klubskega SP

Abu Dabi, 18. decembra - Nogometaši Al Aina so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Združenih arabskih emiratih. Gostitelji turnirja so v Al Ainu v prvem polfinalu po enajstmetrovkah premagali argentinski River Plate s 3:2 (2:2, 2:1). Al Ain se bo v sobotnem finalu pomeril z zmagovalcem sredinega polfinala med Realom iz Madrida in Kashimo Antlers.