Zahteve za donacije ni treba vlagati vsako leto

Ljubljana, 23. decembra - Čeprav lahko zavezanci že več kot deset let del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam, pa se jih za to še vedno odloča le manjši delež. Zahtevo lahko oddajo na Finančni upravi RS (Furs), kjer pa opažajo, da nekateri vsako leto znova vlagajo zahtevo za istega upravičenca. A to ni potrebno.