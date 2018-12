Ob petkovi seji španske vlade v Barceloni napovedani protesti

Barcelona, 19. decembra - Španska vlada se bo v petek sestala na seji v katalonski prestolnici Barcelona, vendar pa zagovorniki neodvisnosti Katalonije grozijo, da bodo to s protesti in blokadami preprečili. Že v četrtek zvečer se bosta srečala španski premier Pedro Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra, med katerima so se odnosi v zadnjem času zaostrili.