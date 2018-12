Turneja Eda Sheerana najdonosnejša v letu 2018

London, 19. decembra - Britanski glasbenik Ed Sheeran je pristal v vrhu Pollstarjeve lestvice najdonosnejše turneje leta, saj je letos s turnejo Divide zaslužil 432 milijonov ameriških dolarjev in prodal 4,86 milijona vstopnic. Pri Pollstaru lestvico oblikujejo že 30 let, pred Sheeranom pa so v enem letu na turneji največ zaslužili U2, povzema The Guardian.