V Južni Afriki ob obrednem obrezovanju umrlo več fantov

Johannesburg, 18. decembra - V južnoafriški pokrajini Eastern Cape je umrlo najmanj 18 fantov, ki so se udeležili taborov obrednega obrezovanja, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Fantje, stari od 17 do 20 let, so umrli zaradi različnih razlogov, med drugim zaradi dehidracije in sepse.