Berlinska policija z operacijo proti skrajnim islamistom

Berlin, 18. decembra - Berlinska policija je danes z obsežno operacijo ukrepala proti skrajnim islamistom v nemški prestolnici. Kriminalisti so davi preiskali salafistično mošejo As Sahaba ter dve do tri stanovanja oziroma druge prostore. Nekatere berlinske mošeje namreč veljajo za zbirališče skrajnih islamistov.