Vse štiri skakalnice nared za novoletno turnejo

Oberstdorf, 18. decembra - Vsa štiri prizorišča na prestižni 67. novoletni turneji v smučarskih skokih v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu so dobila zeleno luč in bodo navkljub neprimernim vremenskim razmeram na sporedu po načrtovanem programu, je danes sporočil predsednik organizacijskega odbora novoletne turneje Johann Pichler.