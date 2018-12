Ministrstvo za delo s števcem reševanja pritožb

Ljubljana, 18. decembra - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so sprejeli ukrepe za odpravo zaostankov in čimprejšnjo rešitev pritožb na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Na spletu bodo vsak mesec objavljali števec pritožb. Ta kaže, da so prejšnji mesec rešili 238 pritožb, so zapisali na spletni strani ministrstva.