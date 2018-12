Hrvaškemu tovornjakarju zaradi vožnje pod vplivom alkohola eno leto prepovedi vožnje v Sloveniji

Petrovci, 18. decembra - Policisti postaje mejne policije Petišovci so v ponedeljek ob 11.30 pri izstopu iz države kontrolirali 62-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil tovorno vozilo in polpriklopnik. Ker je voznik kazal očitne znake alkoholiziranosti, ga je sodišče kaznovalo in mu za eno leto prepovedalo vožnjo v Sloveniji, so danes sporočili s PU Murska sobota