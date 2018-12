V Trebnjem brezplačno do novega znanja in veščin

Trebnje, 18. decembra - Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje, ki je zadnji leti poskrbel za brezplačno usposabljanje in izobraževanje več kot 2000 posameznikov, bo januarja začel nove tečaje usposabljanja odraslih, ki nimajo statusa upokojenca, dijaka ali študenta. Tečaje sofinancirata ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.