Azijske borze navzdol

Tokio, 18. decembra - Indeksi na azijskih borzah so se obrnili navzdol. Vlagatelji čakajo, kaj bo odločila ameriška centralna banka glede obrestnih mer. Nekoliko so razočarani nad Kitajsko, od katere so ob 40-letnici uvedbe reform pričakovali napoved kakšne spodbude, nove reforme ali razkritje načrtov za 2019, od nje pa dobili le obljube po nadaljnjem odpiranju.