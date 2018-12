Houston, 18. decembra - Košarkarji iz Houstona so po skromnem začetku v severnoameriški ligi NBA vendarle ujeli pravi ritem in dosegi četrto zmago v nizu. V noči na torek so na domačem parketu premagali Utah s 102:97, blestel pa je James Harden, ki je tekmecem nasul 47 točk.