Rački po preobratu premagali pingvine za šesto zaporedno zmago v gosteh

Los Angeles, 18. decembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL zelo dobro gre moštvu Anaheim Ducks, ki je doseglo svojo še šesto zaporedno zmago v gosteh za drugi najboljši niz na gostovanjih za to kalifornijsko franšizo. Rački so bili boljši s 4:2 od petkratnih lastnikov Stanleyjevega pokala Pittsburgh Penguins, ki so zadnji šampionski naslov osvojili konec sezone 2016/17.