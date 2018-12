Žalostna izpoved južnokorejske hitrostne drsalke

Seul, 18. decembra - Znana južnokorejska hitrostna drsalka na kratki stezi Shim Suk-hee je v svoji razmeroma kratki karieri osvojila že dve olimpijski odličji najbolj žlahtnega ter po eno srebrnega in bronastega leska, na pričanju na sodišču v Suwonu pa je razkrila, da jo je njen trener Cho Jae-beom od njenih mladih let telesno in psihološko trpinčil.