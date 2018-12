Primorske novice o politiki zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (18. 12.)

Koper, 17. decembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Če bo minister Leben superman piše o napovedi ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, da bo Slovenija začrtala drzno politiko zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, in o tem, da bo moral minister v svojo vizijo prepričati vlado, parlament in na stotine izvajalcev.