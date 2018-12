Rdeči križ bo danes volil predsednika in imenoval generalno sekretarko

Ljubljana, 20. decembra - Zbor članov Rdečega križa Slovenije (RKS) bo danes izvolil novega predsednika, ki bo vodil RKS do konca junija, in generalno sekretarko. Za funkcijo predsednika kandidira Alojz Kovačič, ki je tudi edini kandidat, za nov štiriletni mandat generalne sekretarke RKS pa se potegujeta sedanja sekretarka Renata Brunskole in obramboslovka Cvetka Tomin.