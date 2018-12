Komisija zaradi geografskega blokiranja kaznovala ameriški Guess

Bruselj, 17. decembra - Evropska komisija je danes ameriškega proizvajalca oblačil in modnih dodatkov Guess kaznovala s 40 milijoni evrov zaradi geografskega blokiranja čezmejnih transakcij in oglaševanja v spletni trgovini. Guess je namreč s temi praksami umetno vzdrževal višje cene v nekaterih članicah EU, predvsem v srednji in vzhodni Evropi.