Med strankami različni pogledi na prvih sto dni vlade

Ljubljana, 17. decembra - V prihodnjih dneh bo za vlado Marjana Šarca prvih sto dni dela. V koalicijskih strankah so z minulimi meseci zadovoljni, a poudarjajo, da jih čaka še veliko dela. Opozicijske SDS, NSi in SNS so do vlade pričakovano kritične, v Levici, ki podpira manjšinsko vlado, pa so prepričani, da gre del zaslug za visoko podporo javnosti pripisati tudi njim.