Ob mednarodnem dnevu migrantov v ospredju pomen globalnega upravljanja migracij

New York/Ljubljana, 18. decembra - Države članice Združenih narodov danes obeležujejo mednarodni dan migrantov, pri čemer so v ZN in Evropski uniji izpostavili pomen globalnega dogovora o upravljanju migracij, ki je bil potrjen pretekli teden. V sredo bo predvidoma v generalni skupščini sprejeta še resolucija ZN o tem dogovoru.