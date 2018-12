Igralka Charlotte Rampling dobitnica častnega zlatega medveda

Berlin, 18. decembra - Britanska igralka Charlotte Rampling je dobitnica častnega zlatega medveda. Z več kot 100 filmi in televizijskimi produkcijami je po besedah direktorja mednarodnega filmskega festivala v Berlinu Dietra Kosslicka sinonim za "nekonvencionalen in razburljiv kino". Nagrado ji bodo izročili na 69. Berlinalu, ki bo potekal od 7. do 17. februarja.