Opozicijska poslanca nasilno odstranili iz stavbe madžarske televizije

Budimpešta, 17. decembra - Več madžarskih opozicijskih poslancev je v nedeljo zvečer vstopilo v stavbo nacionalne televizije MTV, kjer so hoteli prebrati peticijo z zahtevami s protivladnih protestov, a so jim oboroženi varnostniki to preprečili, dva pa tudi nasilno odstranili iz stavbe. Petnajsterica pa v stavbi še vedno vztraja.