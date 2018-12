Luč miru danes sprejela Pahor in Nussdorferjeva

Ljubljana, 17. decembra - Predsednik republike Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer sta danes od slovenskih katoliških skavtov in skavtinj sprejela Luč miru iz Betlehema. Pahor je ob tem izrazil prepričanje, da bomo izzive lažje premagali, če bosta prevladala solidarnost in zaupanje.