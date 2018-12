New Yorku se obeta še milijardna Googlova naložba

New York, 17. decembra - New Yorku se obeta nova milijardna investicija tehnološkega velikana. Nekaj tednov potem, ko je načrte o vzpostavitvi drugega sedeža v velikem jabolku razkril Amazon, je Googlovo starševsko podjetje Alphabet razrilo, da načrtuje milijardo dolarjev vreden kampus v bližini reke Hudson. Google trenutno v New Yorku zaposluje 7000 ljudi.