Tedenska napoved - rekreacija od 18. do 24. 12.

IZBRANI DOGODKI

Z Elanom in Intersportom na družinski dan

Družinski dan Intersport v Kranjski Gori bo v soboto, 22. decembra. Na voljo bo brezplačen test smuči Elan za odrasle in otroke. Dežurstvo smučarskih učiteljev smučarske šole Intersport Bernik (možnost smučanja z učiteljem brezplačno). Na voljo bo smučarski poligon za najmlajše, delavnice za otroke pod vodstvom, delavnica face painting. Na dogodku bo prisoten policist smučar za nasvete za varno smuko. Informacije: informacije@intersport.si

Tekaški dan Urbanimi tekači 2018: Izola - Koper

Tekaški dnevi Lahkih nog radovedni naokrog so sestavljen iz družabnega teka po zanimivih poteh, kjer odkrivamo svet okoli nas, kosila, krajšega predavanja in morda še kakšnega dodatnega ogleda. Organiziramo jih enkrat mesečno. Nanj prihajajo tekači iz cele Slovenije. Na njih spoznavamo mnoge skrite kotičke znotraj meja Slovenije in tudi čez. Pot, ki jo pretečemo in po potrebi tudi delno prehodimo je večinoma dolga okoli 10 in 20 km, ki pa jo opravimo s krajšimi postanki. Zato je primerna za ljudi zelo različnih tekaških sposobnosti. Tokrat bo dogodek v nedeljo, 23. decembra. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=23

KOLEDAR

TOREK, 18. decembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 19. decembra

SENOVO - Pečnik - Pijavško - Straža; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

ŽIROVNICA - Naskakovalec Valvasorja (sezonska akcija); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

ŽIROVNICA - Naskakovalec Valvasorja (sezonska akcija); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

ČETRTEK, 20. decembra

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 21. decembra

DOBROVO - Nočni pohod Solkan - Plave; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VRHNIKA - Nočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

SOBOTA, 22. decembra

LJUBLJANA - Medvedje brdo - Hotedršica - Javornik; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Javornik (1210 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj lednega plezanja; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Nočni pohod na Veliki Cirnik (630 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Hom (605 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNO - Mrzli vrh (1359 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

KAMNIK - Snežna tura; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJSKA GORA - Z Elanom in Intersportom na družinski dan; alpsko smučanje. Informacije: Intersport ISI Intersport ISI, informacije@intersport.si

LITIJA - Miklavž; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Božičkov tek Maribor; tek. Informacije: www.protime.si

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

MEŽICA - Čez goro k očetu; pohodništvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MUTA - Bricnikov vrh (1017 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Nočna za najdaljšo noč; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

ORMOŽ - Ob polni luni Božični izlet na Goričko; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Primorska; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - 20. na koline v loške hribe; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŽELEZNIKI - Turnir za zlato čipko; pikado. Informacije: www.jzr.si/index.php?module=strani&stranid=229

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

GORENJA VAS - Pohod na Brda; pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

ROGAŠOVCI - 20. božični pohod; pohodništvo.

KRVAVEC - Intersport test smuči; alpsko smučanje. Informacije: Intersport ISI Intersport ISI, informacije@intersport.si

NEDELJA, 23. decembra

DOBROVO - Pohod ob meji brez meje; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

IZOLA - Tekaški dan Urbanimi tekači 2018: Izola - Koper; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=23

PRESERJE - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RIBNICA NA POHORJU - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEVNICA - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

ZIDANI MOST - Vencember: Dobrodelni tek radosti in veselja 2018; tek.

KUNGOTA - Pohod z baklami do Pruha na predstavo žive jasli; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

PONEDELJEK, 24. decembra

BELTINCI - Pohod z baklami k polnočnici; pohodništvo. Bratonci - Beltinci

MORAVSKE TOPLICE - Pohod z baklami k polnočnici v Plečnikovo cerkev v Bogojino; pohodništvo.

NOVA GORICA - Božični pohod z baklami po krožni poti od Ozeljana do Šmihela; pohodništvo.

PREBOLD - Božični pohod z baklami; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

