Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 12.

Ljubljana, 21. decembra - Bruselj je zaradi negotove usode sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu predlagal ukrepe za primer brexita brez dogovora. Na podnebni konferenci so države dosegle dogovor o pravilih za izvajanje pariškega sporazuma. Na Madžarskem so protestirali proti ukrepom vlade. ZDA so napovedale umik enot iz Sirije, odstop je napovedal obrambni minister.