Nissan za zdaj brez Ghosnovega naslednika

Jokohama, 17. decembra - Upravni odbor japonskega avtomobilskega proizvajalca Nissan za zdaj še ni izbral naslednika Carlosa Ghosna na čelu družbe in bo izborni postopek nadaljeval. Nissan je Ghosna, ki so ga novembra na Japonskem aretirali in nato uradno obtožili prikrivanja dejanske višine osebnih dohodkov v zadnjih osmih letih, namreč odpustil.