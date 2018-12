Filo v božični poslanici: Naj se ob božiču strah spremeni v veselje

Ljubljana, 17. decembra - Evangeličanski škof Geza Filo je v božični poslanici opozoril na vse večjo brezobzirnost okolja, v katerem živimo, in na to, da so v takem okolju mnogi izgubili upanje. Slednjim in vsem ostalim je zaželel, da bi v sporočilu božiča našli novo upanje in da bi se njihov strah spremenil v veselje. Zaželel si je tudi več sodelovanja in pozitivizma.