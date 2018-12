Policisti svetujejo previdnost pri sprejemanju bankovcev

Murska Sobota, 17. decembra - Na Policijski upravi (PU) Murska Sobota pred bližajočimi se prazniki svetujejo pozornost pri sprejemanju bankovcev, ki so lahko ponarejeni. V tem času namreč pričakujejo porast tovrstnih kaznivih dejanj. Kot so sporočili, so minuli teden na območju Gornje Radgone v hišni preiskavi zasegli 16 ponarejenih bankovcev za 100 evrov.