Plut: Slovenija z dvema toplogrednima mlinskima kamnoma

Ljubljana, 17. decembra - Globalna podnebna konferenca, ki se je v soboto zaključila v poljskih Katovicah, ni dosegla osnovnega namena, ocenjuje geograf in ekolog Dušan Plut. Države so dobile premalo domače naloge, je dejal za STA. Izpostavil je tudi dva toplogredna mlinska kamna Slovenije - to sta promet in energetika s Termoelektrarno Šoštanj (Teš) na čelu.