Umanotera: V Katovicah kratkoročni interesi držav prevladali nad znanostjo

Ljubljana, 17. decembra - Tudi na tokratnem podnebnem vrhu so prevladali kratkoročni interesi držav nad znanostjo, so po zaključku podnebne konference COP24 v Katovicah ocenili v nevladni organizaciji Umanotera. V času, ko celotnim skupnostim in ekosistemom grozi izumrtje, ni dovolj samo prepoznavanje nujnosti ukrepov, ampak so potrebni konkretni odgovori, so kritični.