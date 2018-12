Delo: Osvetljena Slovenija (17. 12.)

Ljubljana, 17. decembra - Starši so me vzgojili, da ugašamo luč, če je ne potrebujemo, prav tako so nas v osnovni šoli učili, da se z električno energijo in energijo na sploh ne razmetava. Če se ponoči ozrete naokrog, se vam bo zdelo, da nas je bilo bolj malo deležnih takšne vzgoje. Slovenija ponoči dobesedno žari, piše Janez Tomažič v Delu.