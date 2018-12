Policija znova s solzivcem nad protestnike v Budimpešti

Budimpešta, 17. decembra - Med policijo in protivladnimi protestniki v Budimpešti, ki protestirajo zaradi nove, "suženjske" delavske zakonodaje, je v nedeljo zvečer prišlo do novih spopadov. Protestniki so na policijo vrgli dimne granate, policija pa je znova odgovorila s solzivcem. Mediji so na zborovanju našteli več kot 15.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.