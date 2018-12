Primorske novice: Več Nabeelov, boljši svet? (17. 12.)

Koper, 16. decembra - Ob robu globalne konference Združenih narodov o migracijah je v Marakešu potekal tudi manj odmeven globalni forum županov. Čeprav ta zahteva globalni pristop, so mesta in občine tisti, ki se z njo na lokalni ravni soočajo v praksi in zato lahko tudi svetujejo na podlagi konkretnih izkušenj s terena, piše Veronika Rupnik Ženko v Primorskih novicah.