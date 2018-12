V Budimpešti proti novi delovni zakonodaji 10.000 protestnikov

Budimpešta, 16. decembra - V Budimpešti se je danes zbralo okoli 10.000 ljudi, ki so protestirali proti novi delovni zakonodaji, v kateri vidijo novo zaostrovanje avtoritarne vladavine premierja Viktorja Orbana. Kot še poroča tiskovna agencija Reuters, je bil to že četrti in tudi največji protest proti Orbanovi vladi ta teden.